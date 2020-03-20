سيناتور أمريكي يحقق مكاسب خاصة مستغلاً تفشي كورونا

كشفت وسائل إعلام أميركية أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري ريتشارد بور استغل مسألة تفشي فيروس كورونا المستجد لبيع أسهم وتحذير المتبرعين الأثرياء من كارثة وشيكة منذ شباط الماضي في وقت لم يكن البيت الأبيض قد رفع من مستوى تهديد الوباء.

ونقلت منظمة “برو ريبوبليكا” الإعلامية عن مصادر مالية أميركية قولها: إن بور المقرب من ترامب يتلقى بشكل شبه يومي تقارير من لجنة الاستخبارات بشأن الأخطار المحدقة بالبلاد، وبينما كان الرئيس دونالد ترامب يكرر بشكل يومي أن الفيروس لن ينتشر بشدة في الولايات المتحدة قام بور وزوجته في الـ 13 من شباط الماضي ببيع أسهم بنحو 1.6 مليون دولار في البورصة.

وأوضحت المنظمة أن بور نفسه قال على موقع فوكس نيوز في الـ 17 من شباط: إن الحكومة الأميركية مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمكافحة وباء كورونا، مؤكداً أن الأميركيين محميون بشكل جيد منه.

بدورها أشارت إذاعة “ناشيونال بابليك” إلى تسجيل صوتي حصلت عليه يبين أن بور أكد خلال اجتماع مغلق مع متبرعين أثرياء أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً مساوياً لتهديد الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918 والذي تسبب بمقتل عشرات الملايين من الأشخاص.

ووفق وسائل الإعلام الأميركية فإن المعلومات حول السيناتور بور تغذي التهم بأن ترامب الذي كان يدرك خطورة المسألة اختار إرجاء اتخاذ قرارات كان من شأنها تخفيض عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 14 ألف حالة مع 205 وفيات وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز نشرت أمس.

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