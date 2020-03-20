108 وفيات جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا ان وباء كورونا المستجد في فرنسا أودى بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جيروم سالومون المدير العام للصحة قوله إن عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا بسرعة وبشكل مكثف.

وشدد سالومون على الضرورة المطلقة لالتزام تدابير العزل المشددة موضحا أنه في حال قلص كل شخص تواصله مع الآخرين ستكون لدينا إصابات أقل.

وهناك 4761 حالة أدخلت المستشفى من أصل 10995 تم التثبت منها بواسطة فحوصات مخبرية.

وبدأت فرنسا الثلاثاء الفائت إجراءات عزل يتم الالتزام بها بطريقة متفاوتة.

من جهة اخرى أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان أنه يخضع لحجر صحي طوعي بانتظار نتائج الاختبار الذي خضع له.

وقال الوزير البالغ من العمر 49 عاما إنه أصيب بأعراض شبيهة بنزلة البرد بعد أقل من 14 يوما من عودته من رحلة إلى الخارج وإنه ينتظر نتائج اختباره.

وأضاف: ما زلت أعمل بلا كلل لمساعدة الكنديين في الخارج من خلال الاتصال المنتظم مع نظرائي من أجل تنسيق دولي على النحو الأمثل وذلك في وقت دعت الحكومة الكندية مواطنيها للعودة إلى البلاد.

ووزير الخارجية الكندي هو ثاني عضو في الحكومة يخضع لحجر طوعي حاليا بعد رئيس الوزراء جاستن ترودو الموجود في الحجر منذ أسبوع بعدما كانت تأكدت إصابة زوجته صوفي غيرغوار ترودو بفيروس كورونا المستجد.

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