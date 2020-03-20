مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/3/20 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في : الزربة – تل باجر – خناصر – الليرمون – كاستيلو – جمعية المهندسين بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 26 رجب 1441 الموافق لـ 20 آذار 2020
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وزير الصحة: لم تسجل أيّ إصابةٍ بفيروس كورونا في سورية وخطوط ساخنة للاستشارة في الحالات المرضية اعتباراً من السبت
"الداخلية" تمنع دخول القادمين من عدة دول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا
"مشفى المجتهد": نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المشفى سلبية
غوتيريش يدعو إلى تضامن عالمي واسع في مواجهة كورونا
انفجار سيارة مفخخة في إعزاز شمال حلب
زاخاروفا: الولايات المتحدة مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
الدفاعات اليمنية تتصدى لطيران تحالف العدوان السعودي فوق مأرب
بوتين وجين بينغ: مواصلة التعاون بين روسيا والصين لمواجهة كورونا
نفي وجود أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية
وزارة النقل تنفي إيقاف حركة النقل بين المحافظات
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تطال إيران
زراعة المخدرات وتعاطيها في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي في ريفي الحسكة والرقة
الجيش يقضي على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وحاولت التسلل إلى حزارين بريف إدلب
العدوان السعودي يجدد قصفه الحديدة
بكين: اعتراف دول العالم بمبدأ "صين واحدة" يخدم مصالحها