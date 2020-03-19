إجراءات للتصدي لكورونا.. حملات تعقيم في دير الزور ..وبيع الخبز بصالات السورية للتجارة ولدى المعتمدين بطرطوس

اتخذت محافظة دير الزور جملة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث قام مجلس المدينة اليوم بتعقيم حافلات النقل الداخلي “السرافيس” وسيارات الأجرة والمدارس والمؤسسات العامة في المدينة.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أن ورشات مجلس المدينة تقوم بحملة شاملة للتعقيم حيث تم اليوم تعقيم عدد من حافلات النقل الداخلي “السرافيس” سواء العاملة على خطوط المدينة أو القادمة من مناطق ريف المحافظة إضافة إلى سيارات الأجرة “التكسي” كما تواصل العمل على تعقيم باصات النقل الداخلي وحافلات النقل الجماعي في كراج البولمان بصورة يومية.

من جانبه ذكر مدير التربية نشأت العلي أن المديرية نظمت حملة لتنظيف وتعقيم عدد من المدارس وذلك ضمن حملة تشمل نحو 300 مدرسة في الريف والمدينة بالتعاون بين دائرة الصحة المدرسية ومديرية الزراعة والمجالس المحلية بمشاركة من المجتمع الأهلي.

بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حسان المغير إلى أن الحملة شملت تعقيم المخابز العامة والخاصة ومحطات الوقود لافتاً إلى أنه تم التشديد على ضرورة ارتداء العاملين في المخابز الكمامات والقفازات والقبعات خلال فترة العمل بهدف حماية المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة.

وفي طرطوس قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة توزيع مادة الخبز في صالات السورية للتجارة وعلى المعتمدين الموزعين بهدف التخفيف من الازدحام والتجمعات على الأفران.

وأوضحت فريال سليمان مديرة صالة طرطوس الأولى في تصريح لمراسلة سانا أن السورية للتجارة عبر مراكزها الموزعة بالمحافظة قامت بتخصيص أقسام خاصة ضمن الصالات أو بالقرب منها تابعة لها لتكون منافذ لبيع مادة الخبز للمواطنين إلى جانب السلع والمواد الأخرى التي تقدمها تأكيداً على سياسة التدخل الإيجابي والحرص على تأمين المواد الأساسية للمواطنين.

وأشار سمير الدرسنلي صاحب أحد الأفران الخاصة إلى أن الخطوة أسهمت في إلغاء مظاهر الازدحام الشديد أمام الأفران بينما اعتبر عبد الهادي أحد معتمدي بيع مادة الخبز أن بيع المادة بعيداً عن ازدحام الأفران خطوة مهمة بهذا الظرف.

بدوره وجد عيد الضعيف وهو أيضاً معتمد لبيع مادة الخبز أن الإجراء لاقى تجاوباً من الأهالي الذين بادروا للتسجيل لدى المعتمدين ليتمكنوا من الحصول على الخبز بكل يسر وسهولة داعياً الجميع إلى الالتزام بالتسجيل ضمن نطاق الحي الذين يقطنه للحد من التلاعب والغش بسعر ربطة الخبز.

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