توزيع منحة من مستلزمات الإنتاج الزراعي في حمص

بدأت مديرية زراعة حمص بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية اليوم بتوزيع المنحة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” على سبعين فلاحاً في قرية مسكنة بريف حمص.

وأشارت رئيسة دائرة الإرشاد في مديرية زراعة حمص المهندسة عائشة عبارة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المنحة المقدمة تضم مستلزمات ومعدات الإنتاج من بذار “فليفلة وباذنجان وبندورة وخيار” بالإضافة إلى خزانات مياه سعة 1500 ليتر والمعدات الزراعية والبيوت البلاستيكية مع صوان لإنتاج الشتول.

وبينت عبارة أن المنحة ستوزع أيضاً على قرى المخرم وأم العمد وشين بالإضافة إلى باباعمرو وجوبر مشيرة إلى أنه من شروط المنحة أن يكون عند المستفيد مصدر مائي وخبرة بالعمل الزراعي وأن تتوافر لديه الرغبة بالعمل.

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