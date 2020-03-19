انفجار سيارة مفخخة في إعزاز شمال حلب

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة إعزاز 48 كم شمال مدينة حلب ما تسبب بوقوع ضحايا ودمار في المكان.

وذكرت مصادر إعلامية أن سيارة مفخخة انفجرت في الحي الغربي من مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي ما تسبب بوقوع ضحايا ودمار كبير واحتراق سيارات في مكان الانفجار.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي حالة من الفوضى والفلتان الأمني والانتهاكات الصارخة من قبل الإرهابيين لحقوق الإنسان ما يزيد من الضغوطات التي يعاني منها المدنيون نتيجة انعدام الأمان في تلك المناطق.

طباعة