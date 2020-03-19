اكتشاف عدد كبير من الرسوم القديمة على جرف جبلي جنوب غربي الصين

أعلنت السلطات الصينية اكتشاف عدد كبير من الرسوم المنقوشة على جرف في جبل بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين مؤخرا.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أنه تم إرسال فريق فحص مختص إلى موقع الجبل القريب من معبد قرية تشندا في ولاية قارتسه حيث تم اكتشاف رسوم كثيرة منتشرة من سفح الجبل إلى كهف قريب من قمته و تظهر صورا بوذية تبتية متنوعة إضافة إلى العديد من النقوش المكتوبة باللغة التبتية القديمة مشيرة الى وجود رسم كبير يبلغ ارتفاعه مترين وعرضه 7ر0 حتى متر على سفح الجبل.

واكتشف الخبراء عام 2017 جداريات ومنحوتات طينية يعود تاريخها إلى أسرة مينغ الامبراطورية 1368-1644 في معبد تشندا.

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