مجلس الشعب يصدر أسماء المقبولين للتعيين لديه من الفئتين الأولى والثانية

أصدر مجلس الشعب اليوم قراراً يتضمن أسماء المقبولين للتعيين لديه من المتقدمين الناجحين في الامتحان التحريري والمقابلات الشفوية للفئتين الأولى والثانية من المسابقة المعلن عنها في شباط من العام 2018.

ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإنه سيتم تعيين المقبولين في وظائف رئيس شعبة من الفئة الأولى لحملة الإجازة في الحقوق ومعاوني رؤساء شعب من الفئة الأولى من حملة الإجازة باللغة العربية والإجازة بالاقتصاد والاجازة باللغات الانكليزية والفرنسية والفارسية والاعلام والعلوم السياسية ومن الفئة الثانية بوظائف “عامل حاسوب / طباعة سمعية لمحاضر الجلسات/ وكاتب رئيسي”.

وبناء على القرار يمنح المقبولون للتعيين مدة شهر من تاريخ صدوره لاستكمال الوثائق المطلوبة للتعيين وتقديمها لمديرية الشؤون الإدارية بمجلس الشعب.

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