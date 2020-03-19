الدفاعات اليمنية تتصدى لطيران تحالف العدوان السعودي فوق مأرب

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تصدت لطيران تحالف العدوان السعودي فوق محافظة مأرب وأجبرته على مغادرة الأجواء.

وقال سريع في تغريدة على موقع تويتر: إن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب وأجبرته على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية موضحاً أن عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر1.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت مؤخراً عن تطور نوعي في التصدي لطائرات تحالف العدوان من خلال تطوير عدة منظومات صاروخية جوية أسقطت من خلالها طائرة لهذا التحالف من طراز تورنادو وطائرات تجسسية.

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