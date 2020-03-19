نفي وجود أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية

أكد مشفى تشرين الجامعي باللاذقية عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المشفى مبيناً أنه لا صحة لما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالة إصابة بالمشفى.

وقال الدكتور علي علوش المدير الطبي بالمشفى في تصريح لسانا إن حالة الوفاة التي يتم الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي تعود لمريض عمره 22 سنة دخل المشفى بحالة ذات رئة استنشاقية ولديه مشاكل عصبية متعددة منذ الولادة “نقص أكسجة حول الولادة” إضافة إلى صعوبة في البلع.

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