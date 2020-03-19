ظريف: حان الوقت لتغير الولايات المتحدة سياساتها الفاشلة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الوقت حان لتغير الولايات المتحدة سياساتها الفاشلة القائمة على الحظر الأحادي وتغيير الأنظمة التي لا تتماشى مع توجهاتها.

وقال ظريف في تغريدة على موقع تويتر نشرها اليوم في ذكرى تأميم صناعة النفط في إيران إنه: في مثل هذا اليوم قبل 69 عاما قام رئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا في حينه بتأميم الصناعة النفطية من أجل وقف نهب ثروات البلاد… وكان الرد الأمريكي هو المقاطعة وتغيير النظام.

وأشار ظريف إلى أنه منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وإلى الآن كان الحظر الاقتصادي ومحاولات تغيير النظام جزءاً من سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وهو ما يستمر حتى الآن حتى في خضم تفشي فيروس كورونا والكفاح لمواجهته.

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