العدوان السعودي يجدّد استهدافه مناطق بالحديدة اليمنية

جددت قوى العدوان السعودي اليوم اعتداءاتها على محافظة الحديدة اليمنية في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية في أواخر عام 2018.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن قوى العدوان أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه فندق الاتحاد في المدينة وقصفت بأكثر من 20 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قريتي الشجن والدحفش بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وكان طفل يمني استشهد وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في وقت سابق اليوم جراء قصف لقوات النظام السعودي وانفجار لغم في محافظتي الجوف وصعدة اليمنيتين.

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