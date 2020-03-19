الخارجية الصينية: اعتراف دول العالم بمبدأ (صين واحدة)يخدم مصالحها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أن الدول المعنية لديها رؤية واضحة بأن الاعتراف المبكر بمبدأ “صين واحدة” يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأمد لهذه الدول وشعوبها.

ونقلت شينخوا عن المتحدث قوله في تصريحات بعد تقارير عن طلب هاييتي من ممثل تايوان لديها بمغادرة البلاد خلال الـ 72 ساعة بسبب خلافات بين الجانبين إن “مبدأ (صين واحدة) قاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية وتوافق عالمي للمجتمع الدولي حيث تعترف به معظم دول العالم” لافتاً إلى أن أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي مثل بنما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور أسسوا علاقات دبلوماسية مع الصين بناء على هذا المبدأ في السنوات الأخيرة وهو ما يتوافق مع اتجاه العصر.

وأوضح شوانغ أن “تعاون الصين متبادل النفع مع هذه الدول وفقاً لمبدأ الاحترام المتبادل حقق نتائج مثمرة وجلب منافع ملموسة لها” مؤكداً أن محاولة خلق “دولتين صينيتين” لن تنجح.

طباعة