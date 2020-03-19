أسعار النفط ترتفع بنحو 10 بالمئة

ارتفعت أسعار النفط بنحو عشرة بالمئة اليوم بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة عشرين عاما مع تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا وزيادة الإمدادات.

وذكرت رويترز أن خام برنت قفز 2.29 دولار أو 9.2 بالمئة إلى 27.16 دولاراً للبرميل وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولاراً أمس وهو أدنى مستوياته منذ 2003.

وصعد الخام الأمريكي 3.20 دولارات بما يعادل 15.7 بالمئة إلى 23.52 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاماً.

لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح إذ إنّ الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين.

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