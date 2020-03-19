نحو 137 بحثاً وتجربة زراعية بمركز بحوث درعا

أجرى مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا ضمن خطته البحثية للموسم الزراعي الحالي نحو 137 بحثا وتجربة زراعية ضمن محطتيه في ازرع وجلين وبلغت نسبة التنفيذ 100 بالمئة.

وبين رئيس المركز الدكتور سلطان اليحيى لـ سانا أن الأبحاث والتجارب الزراعية المنفذة حلال موسم 2019-2020 توزعت بواقع 124 في مجال المحاصيل الحقلية وبحثين في مجال البستنة و 4 في مجال وقاية النبات و 2 في مجال الموارد الطبيعية و 5 في مجال الأصول الوراثية.

وأوضح أن الغاية من هذه الأبحاث تطوير وتنمية القطاع الزراعي لتأمين الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية “النباتية والحيوانية” وبالتالي تلبية حاجات السكان المتزايدة وتحقيق فائض يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وإدخال واستنباط أصناف جديدة عالية الغلة وملائمة للزراعة في مختلف مناطق سورية وتحسين نوعية الحبوب وتطوير القدرات الفنية للباحثين.

ويتبع لمركز البحوث العلمية الزراعية في درعا 5 محطات بحثية في جلين وازرع واليادودة والسماقيات والمزير.

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