سياسيون ألمان يطالبون برفع العقوبات عن روسيا

طالب سياسيون ألمان حكومة بلادهم برفع العقوبات عن روسيا بما يضمن دعم الاقتصاد الألماني الذي تأثر بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا فيها وفي عدد من دول العالم.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني بوندستاغ فالديمار هيردت لصحيفة إزفيستيا الروسية إن “الأزمة الحالية سوف تضرب اقتصاد ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأكمله بشدة وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لاستعادة التجارة مع روسيا والعلاقة الوثيقة معها”.

وأضاف أن الساسة الألمان يطالبون برفع العقوبات عن روسيا مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز التجارة في أوروبا وقال “كان يجب رفع العقوبات حتى قبل انتشار فيروس كورونا”.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الألماني هذا الأمر في الجلسة المقبلة والتي يمكن أن تتم عبر الإنترنت.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميترى ميدفيديف دعا أمس دول الغرب إلى التركيز على حل المشكلات العالمية الملحة مثل انتشار فيروس كورونا المستجد والتدهور الاقتصادي والتعاون فيما بينها بدلا من اتباع نهج فرض العقوبات على الدول الأخرى.

وأعلنت ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضيها إلى 12223حالة.

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