لأول مرة منذ انتشاره.. ووهان تعلن عدم تسجيل أي إصابة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين أن مدينة ووهان حاضرة المقاطعة لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد ما يعد أول يوم يخلو من زيادة الإصابات الجديدة أثناء معركة المدينة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن اللجنة قولها إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد كوفيد19 في ووهان وهوبي بقي عند 50005 و67800 على التوالي في يوم الأربعاء.

من جهة أخرى سجل البر الرئيسي الصيني 34 حالة وافدة ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 189 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها تلقت تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء وجميعها وافدة من خارج الصين.

وأضافت اللجنة أنه من بين الحالات الـ 34 الوافدة تم تسجيل 21 حالة في بكين و9 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالتين في مدينة شانغهاي وواحدة في كل من مقاطعتي هيلونغجيانغ وتشجيانغ على التوالي.

وأوضحت اللجنة أن 819 مريضاً مصاباً بالمرض في البر الرئيسي الصيني خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم مشيرة إلى أن ما مجموعه 70420 مريضا حتى أمس خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

وتم تسجيل 80928 حالة إصابة مؤكدة فيما توفي 3245 شخصا بسبب المرض.

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