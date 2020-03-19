استشهاد طفل يمني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بنيران العدوان السعودي

استشهد طفل يمني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين جراء قصف لقوات النظام السعودي وانفجار لغم في محافظتي الجوف وصعدة اليمنيتين.

وذكر موقع المسيرة نت أن طفلا استشهد في محافظة الجوف وأصيب آخر جراء انفجار لغم زرعه مرتزقة العدوان السعودي في مديرية الغيل.

وأضاف أن شخصين اثنين أصيبا بجروح في محافظة صعدة جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وكان شخصان استشهدا في الثامن من الشهر الجاري جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف كما استشهد طفل في الأول من الشهر ذاته جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.

وفي صعدة نفذ طيران العدوان السعودي غارة على مديرية كتاف متسببا بأضرار في ممتلكات المواطنين كما استهدف أحد الجسور في مديرية صرواح بمحافظة مأرب بـ3 غارات.

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