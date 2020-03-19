إصابة رئيس مجلس شيوخ البرازيل بكورونا

كشفت التحاليل التي أجريت لرئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن مكتب الكولومبري قوله في بيان إنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله وإن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

يشار إلى أن البرازيل البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة سجلت 234 إصابة بالفيروس من دون أي حالة وفاة حتى الآن.

من جهته أعلن عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بالارت أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض.

وقال دياز بالارت وهو جمهوري من فلوريدا في بيان إنه يخضع للحجر الذاتي في واشنطن منذ يوم الجمعة ولم يعد إلى منزله في فلوريدا لأنه لا يريد تعريض زوجته السابقة لمخاطر.

وأضاف بالارت إنه أصيب بحمى وصداع مساء السبت الماضي وتم إبلاغه قبل فترة وجيزة بأن اختباره بخصوص فيروس كوفيد 19 إيجابي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية كشفت أمس أن فيروس كورونا المستجد يستمر في التفشي بشكل واسع مشيرة إلى أنه تم تأكيد وجود إصابات في كل الولايات الأمريكية تقريبا.

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