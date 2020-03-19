آخر تحديث: 2020-03-19 11:30:53
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في: خان العسل – الكاستيلو – الليرمون – مقلع الإنذارات – كفر حمرة – معارة الأرتيق – عندان بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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