مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في: خان العسل – الكاستيلو – الليرمون – مقلع الإنذارات – كفر حمرة – معارة الأرتيق – عندان بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 16.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 25 رجب 1441 الموافق لـ 19 آذار 2020
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الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين ومنشأة زراعية في القدس المحتلة
سياسيون ألمان يطالبون برفع العقوبات عن روسيا
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة
إصابة رئيس مجلس شيوخ البرازيل بكورونا
استشهاد طفل يمني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بنيران العدوان السعودي
عمليات للجيش اليمني في العمق السعودي بالتزامن مع معركة تحرير الجوف
الصحة العالمية: كورونا المستجد عدو للبشرية
ظريف: يجب مواجهة الحظر الأميركي المفروض على الشعب الإيراني
ميدفيديف: على الغرب التركيز على حل المشاكل العالمية الملحة
أغلب الأميركيين يرون أن ترامب أساء تقدير خطورة كورونا
الوفد الوطني في اللجنة الدستورية: وفد النظام التركي يعطل انعقاد الجولة الثالثة للجنة
بوتين: روسيا تكثّف جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد
الجيش المصري ينفي نشر قواته لفرض حظر التجول بسبب كورونا
قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف مدفعية على قرى في ريف حلب الشمالي
حزمة إجراءات لضمان استمرار إنتاج المواد الغذائية والطبية باجتماع اللجنة الاقتصادية