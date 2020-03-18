الداخلية: إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية الثاني من نيسان

ضمن إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا أعلنت وزارة الداخلية إيقاف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية لغاية الثاني من الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إنه انطلاقاً من حرصها على سلامة الإخوة المواطنين فإنها توقف العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في المحافظات كافة لغاية 2-4-2020.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على التأخر في تسجيل الواقعات ومنح البطاقات الشخصية والعائلية عن تلك الفترة.

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