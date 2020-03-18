الصحة العالمية: كورونا المستجد عدو للبشرية

وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس فيروس كورونا المستجد اليوم بأنه “عدو للبشرية”.

ونقلت فرانس برس عن غيبرييسوس قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن هذا الفيروس يمثل تهديدا غير مسبوق ولكنه يمنح أيضا فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضد عدو مشترك للبشرية.

وأشار إلى أن المنظمة تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم لافتاً إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الإصابات سجلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن المنظمة “تبحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل مساعدتهم على الاستعداد وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص” مؤكدا أن إجراءات العزل المجتمعي لا تكفي.

ودعا غيبرييسوس إفريقيا إلى الاستفاقة لمواجهة الخطر المتمثل بالفيروس لافتا إلى أن “النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن”.

وكانت المنظمة أطلقت صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة “كوفيد19” بهدف تلقي مساهمات من شركات ومؤسسات أو حتى من أفراد.. وإلى اليوم حصلت على 43 مليون دولار.

وكانت المنظمة طلبت بداية شباط مبلغ 675 مليون دولار لمكافحته.

وصنفت منظمة الصحة العالمية “كوفيد19” على أنه “جائحة” في 11 آذار الجاري ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

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