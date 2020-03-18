التربية: تعيين جميع الناجحين في مسابقة تثبيت الوكلاء

أصدرت وزارة التربية قرارات المقبولين للتعيين في مسابقة تثبيت الوكلاء لانتقاء 15000 معلم ومعلمة من الفئة الثانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن عدد المقبولين للتعيين بلغ 15308 متقدمين منهم 322 من ذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام و14986 من العاديين.

ودعت الوزارة المقبولين إلى استكمال الوثائق الثبوتية المطلوبة للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر الأسماء مشيرة إلى أنه يمكن للاطلاع والاستفسار عن مزيد من المعلومات مراجعة ديوان مديريات التربية في المحافظات أو الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وأعلنت وزارة التربية في الثالث من شباط الماضي أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت للمسابقة حسب تسلسل النجاح في كل محافظة.

وكانت الوزارة أعلنت في آذار العام الماضي عن مسابقة لانتقاء نحو 15 ألف معلم وكيل من ذوي الكفاءة والخبرة للتدريس في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم يتم توزيعهم مناصفة 50 بالمئة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين.

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