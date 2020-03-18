أهالي حلب يؤكدون أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا

يعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية من أهم عوامل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد رغم عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في سورية حتى اللحظة.

كاميرا سانا رصدت آراء الناس في حلب حول أهمية الالتزام بقواعد الصحة العامة والإجراءات الوقائية للتصدي للفيروس حيث أكد الشاب عبد المنعم حمامي ضرورة أخذ كامل الاحتياطات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة والابتعاد عن التجمعات البشرية وأماكن الازدحام.

ولفت المهندس محمد خير نحاس إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات الطبية والوقائية بشأن هذا الفيروس فيما أكدت الشابة سيدرا ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الحكومية من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة.

وقال زكي الفقيه: “نحن جميعا نتعاون للتصدي لهذا الفيروس من خلال التزامنا بعدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة” وهو ما أكده الشاب خلف النعسان الذي أشار أيضا إلى أهمية تعقيم الأيدي والابتعاد عن المأكولات والأطعمة الجاهزة والمكشوفة.

طباعة