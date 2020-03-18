بوتين: روسيا تكثّف جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم روسيا على تكثيف جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة.

وقال بوتين خلال لقائه اليوم مع ممثلي المجتمع المدني في شبه جزيرة القرم إن مجموعة العمل التي تم تشكيلها لمجلس الدولة بقيادة عمدة موسكو ستراقب باستمرار من خلال المسؤولين الإقليميين الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا إضافة إلى المراقبة من خلال وزارة الصحة والهياكل المحلية ذات الصلة.

ولفت بوتين إلى أن الوضع الحالي للفيروس في روسيا لا يزال تحت السيطرة ونأمل أن يبقى كذلك في المستقبل، داعياً إلى عدم تصديق أي تسريبات ونشر مزيف للوضع المتعلق بالفيروس وأضاف أن السلطات الرسمية تقدم معلومات فورية وأكثر اكتمالاً وموثوقاً بها تماما ونحن نعول على علمائنا في استنباط عقار مضاد للفيروس بشكل عاجل.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يقبل المواطنون الروس في الـ 22 من نيسان القادم على صناديق الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية لافتاً، إلى أنه في حال سمح الوضع الوبائي في البلاد فسنجري هذا التصويت في عموم روسيا بالكامل وإذا لم يكن كذلك فسننقله قليلاً لوقت آخر.

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