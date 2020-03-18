الوفد الوطني في اللجنة الدستورية: وفد النظام التركي يعطل انعقاد الجولة الثالثة للجنة

أكد الوفد الوطني في اللجنة الدستورية أنه منذ انتهاء الجولة الثانية من عمل اللجنة المصغرة تقدم بمقترحين للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون لتحديد جدول لأعمال اللجنة بهدف عقد جولة جديدة وفق لائحة الإجراءات قوبلت بالرفض من قبل وفد النظام التركي دون ذكر أي سبب.

وجاء في بيان للوفد اليوم إنه منذ انتهاء الجولة الثانية من عمل اللجنة الدستورية المصغرة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي وبغية تحقيق تقدم ملموس وفي محاولات لتذليل العقبات لانعقاد جولة جديدة قدم الوفد الوطني للمبعوث الأممي الخاص مقترحين لتحديد جدول لأعمال اللجنة وفق لائحة الإجراءات وقد قوبلت بالرفض من قبل وفد النظام التركي دون ذكر أي سبب لرفضها.

وأضاف الوفد في بيانه أنه إضافة إلى ما سبق فقد كان هناك تأخير في الرد على مقترحاتنا تجاوز الأسبوعين في المرة الأخيرة وهذا كله أدى إلى تأخر انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية حتى الآن.

كما جاء في البيان أن الوفد الوطني في اللجنة الدستورية المصغرة إذ يعرب عن استغرابه الشديد من المواقف غير البناءة التي يتخذها وفد النظام التركي في رفض مقترحاتنا دون أي سبب والتي أدت إلى تعطيل انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة فإنه يؤكد عزمه على الاستمرار في العمل بإيجابية لعقد اجتماعات الجولة الثالثة وهذا ما حدا به لتقديم مقترح جدول أعمال جديد لنائب المبعوث الخاص في دمشق خولة مطر بتاريخ 17-3-2020 مع تأكيدنا على جهوزية الوفد الوطني لعقد الجولة الثالثة من الاجتماعات في الموعد الذي سيتم تحديده.

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