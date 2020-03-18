إصابات ووفيات جديدة بكورونا… وإجراءات لمواجهة الفيروس عالمياً

سجلت العديد من الدول حالات إصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تتخذ فيه المزيد من الإجراءات في محاولة لاحتوائه والحد من خطره حول العالم.

ففي إيران أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 17361 والمتعافين منه 5710 بينما بلغت حالات الوفاة 1135 حالة.

وزارة الصحة البريطانية أعلنت بدورها أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2626 حالة بعد تسجيل 676 إصابة في حين بلغت الوفيات 71 حالة.

أما في إسبانيا فقال رئيس مركز الطوارئ الصحية فيرناندو سايمون أن عدد الإصابات ارتفع إلى 13716 إصابة والوفيات إلى 558 في حين كشف نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن وجود 15 حالة إصابة بالفيروس في النادي.

وفي ألمانيا أعلنت السلطات الصحية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 11165 إصابة بينما سجلت النمسا أربع وفيات جديدة جراء الفيروس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إصابة 49 جندياً بالفيروس إضافة إلى 14 موظفاً مدنياً و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وفي نيجيريا تم رصد ثماني حالات إصابة مؤكدة بكورونا فيما قررت السلطات منع دخول الوافدين من 13 من الدول الأكثر تضرراً بالوباء اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

في الأردن أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 52 حالة بينما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا في بيت لحم ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 44 حالة.

وفي السعودية أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 171 حالة بينما أكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتي وفاة وحالة تعافت في حين أعلنت السلطات التونسية تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس اليوم ليرتفع عدد المصابين إلى 29 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 20 حالة بينما سجلت ماليزيا اليوم 117 إصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 790 حالة.

وفي اندونيسيا ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا من خمسة إلى 19 حالة في حين بلغ عدد الإصابات 227 فيما ارتفعت حالات الوفيات في الفلبين إلى 17.

بدورها أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 147 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة فيما أكدت وزارة الصحة في هولندا تسجيل 346 حالة جديدة اليوم ليصل العدد إلى 2051 بزيادة نسبتها 20 بالمئة عن اليوم السابق بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

في الأثناء أعلنت جيبوتي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا وهي لإسباني كان ضمن وحدة قوات خاصة إسبانية تضم 32 فرداً وصلت إلى البلاد فيما سجلت زامبيا أول حالتي إصابة بفيروس كورونا وهما زوجان عائدان من فرنسا.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” عن خطط لإجلاء جميع موظفيها من قاعدة كورو الفضائية “أمريكا الجنوبية” بسبب الفيروس وذلك بعد الانتهاء من أعمال تتعلق بمجمع إطلاق مركبة الإطلاق “سويوز إس تي”.

بدوره قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الحدود مع كندا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا بينما أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس التي كانت مقررة في الـ 21 من نيسان كما أعلنت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية أن عدداً من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائي مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ألمانيا عن تعليق برامج استقبال اللاجئين على خلفية انتشار الفيروس كما قررت شركة “بي أم دبليو” الألمانية إغلاق مصانع الشركة في أوروبا وجنوب إفريقيا لمدة شهر.

وفي فرنسا أعلن وزير الخارجية جان إيف لودريان أن الصين سترسل مليون كمامة طبية وقفاز إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق الفعاليات الرياضية والفنية التي تأثرت بانتشار الفيروس أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية وهي من أهم الأحداث التلفزيونية في العالم عن إلغاء المسابقة هذا العام.

بدوره أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 حتى إشعار آخر وقال في بيان إن الاتحاد سيراقب الموقف قبل اتخاذ قرار حول استئناف مباريات البطولة.

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