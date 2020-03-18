بمناسبة عيد المعلم غداً… عطلة للإدارات المركزية والفرعية في وزارتي التربية والتعليم العالي

بمناسبة عيد المعلم العربي تعطل يوم غد الخميس الإدارات المركزية في الجامعات والمعاهد التقانية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما أعلنت وزارة التربية بهذه المناسبة يوم غد عطلة رسمية في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية في المحافظات.

وأكدت وزارة التربية في بيان بالمناسبة تلقت سانا نسخة منه أن المعلم كان ومازال رمز الحقيقة والحق والوعي والانتماء والشرف والكبرياء والإبداع في بناء العقول المخلصة للوطن والأمة.

وأعلنت تخصيص حصة درسية بعد انتهاء فترة تعليق الدوام في المدارس للحديث عن دور المعلم وقدسية رسالته وتكليف المتعلمين إقامة الأنشطة المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة.

إلى ذلك أشارت وزارة التعليم العالي في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العطلة تشمل أيضاً الجهات التابعة لها وهي “الهيئة العليا للبحث العلمي والهيئة العامة للتقانة الحيوية والهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي ومركز القياس والتقويم وهيئة التميز والإبداع ومجمع اللغة العربية”.

ويحتفل عدد من الدول العربية في الخميس الثالث من آذار بعيد المعلم.

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