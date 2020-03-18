منشأة دواجن السويداء تنتج نحو مليون و400 ألف بيضة خلال شهرين

أنتجت منشأة الدواجن بالسويداء خلال الشهرين الماضيين نحو مليون و400 ألف بيضة تم تسويقها عبر منفذي البيع التابعين للمنشأة بمدينة السويداء ومؤسسات القطاع العام كالمشافي وصالات فرع المؤسسة السورية للتجارة.

وبين الدكتور طلعت نمر مدير المنشأة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن قيمة المبيعات المحققة للإنتاج بلغت حوالي 61 مليون ليرة، مشيراً إلى مواصلة المنشأة تدخلها الإيجابي في الأسواق عبر إنتاج وطرح مادة البيض بالأسعار التموينية المعتمدة.

ولفت نمر إلى أن عملية الإنتاج تسير بشكل جيد على الرغم من وجود صعوبات تعترض العمل كارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقص اليد العاملة.

وكانت منشأة دواجن السويداء باعت الشهر الماضي دجاجاً بياضاً للمواطنين بأسعار رمزية بواقع 500 ليرة للطير الواحد بهدف رفد المنشأة بأفواج جديدة من الطيور.

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