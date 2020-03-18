إسمنت حماة.. تحسين مواصفات إنتاج الإسمنت المستخدم في المشاريع الكبرى

تجاوزت مبيعات الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة منذ بداية العام الحالي 3 مليارات و573 مليون ليرة ناتجة عن تسويق 92661 طناً من الإسمنت بمختلف أصنافه.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي جعبو في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن معامل الشركة أنتجت خلال تلك الفترة 90390 طناً من مادة الإسمنت بينما وصلت كميات الكلنكر المنتجة /المادة الأولية في صناعة الإسمنت إلى 85585 طناً، مبيناً أنه من المرجح أن يشهد السوق المحلي ارتفاعاً في حجم الطلب على الإسمنت في الفترة القادمة مع انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت جعبو إلى أن أولويات العمل تتركز خلال العام الجاري على تحسين مواصفات المنتجات من إسمنت بورتلاندي عادي من صنف 5ر42 تنتجه شركة إسمنت حماة ويتم استخدامه بشكل خاص في السكك الحديدية والموارد المائية والمشاريع الكبرى ما يلبي حاجة السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار جعبو إلى أهمية وحدة إنتاج البلوك وأطاريف الطرق في الشركة التي تنتج كميات كبيرة من البلوك، مبيناً أنه تم رفد الوحدة بضواغط ومكابس بلوك ومكنات آلية حديثة متخصصة بإنتاج البلوك وأطاريف الأرصفة ما أسهم بتطور الإنتاج كماً ونوعاً إضافة إلى تأمين المواد اللازمة للإنتاج من بحص ونحاتة عبر استثمار مكسر جديد ضمن مقالع الشركة.

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