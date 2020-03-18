40 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام وتجهيز أكثر من 400 ألف غرسة لتنمية الغابات في حمص

تعمل مديرية زراعة حمص بكل طاقاتها على تنمية الثروة الحراجية ووقف التعديات عليها عبر اتخاذ إجراءات عدة أبرزها تكثيف دوريات خفر الحراج على المواقع الحراجية وتنظيم الضبوط الحراجية بحق المخالفين والتي بلغ عددها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط 40 ضبطا تمت إحالة مرتكبيها إلى القضاء.

وأوضح المهندس زياد فندي رئيس دائرة الحراج بحمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الثروة الحراجية في المحافظة تقسم إلى ثروة طبيعية مساحتها 18116 هكتارا تتوزع على جميع مناطق الاستقرار في تدمر والمركز الشرقي والقصير وتلكلخ والناصرة وضهر القصير بينما تبلغ مساحة التحريج الاصطناعي 36000 هكتار موزعة على الطرق الدولية وأماكن عدة في المحافظة مبينا أن الأعمال المنفذة بدائرة الحراج منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر شباط تضمنت تجهيز 405 آلاف غرسة حراجية من أصل المخطط البالغ 500 ألف غرسة تم توزيع أكثر من 77 ألف غرسة مختلفة والعمل مستمر في تنفيذ الخطة.

أما عن التحريج الاصطناعي للموسم الحالي فأشار فندي إلى عدم وجود خطة للتجديد فيما تم ترميم وترقيع 12 هكتارا وبنسبة تنفيذ 92 بالمئة من المخطط فيما ستبدأ أعمال قش وترميم خطوط حماية الغابات في الشهر الخامس ضمن خطة تتضمن 495 كم أما في مجال التربية والتنمية فشملت الأعمال المنفذة منذ بداية الموسم 33 هكتارا وبكمية 1ر2 طن من الأخشاب إضافة 9ر5 أطنان حطب وزعت على 16 أسرة.

من جهته لفت رئيس اتحاد فلاحي حمص يحيى السقا إلى الإجراءات المتخذة لحماية الثروة الحراجية من التعديات منها الطلب من الروابط والجمعيات الفلاحية الحفاظ عليها وإقامة الندوات التوعوية والاجتماعات للتعرف على واقع هذه الثروة في المناطق الحراجية والإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية في هذا المجال والقيام بالجولات الميدانية والتواصل مع المعنيين بخصوص وقف التعديات على الحراج بالتعاون مع مديرية الزراعة.

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