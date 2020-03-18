85 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة القمح بحمص

بين المهندس طريف منصور معاون مدير زراعة حمص أن واقع محصول القمح جيد حتى الآن وخاصة مع الأمطار الأخيرة وأن مديرية الزراعة ممثلة بالدوائر المعنية في المناطق تتابع وضع محصول القمح بشكل مستمر عبر جولات مكثفة تبدأ من مرحلة الزراعة وانتهاء بالتسويق ولغاية تاريخه لا يوجد أي إصابات لافتا إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح بلغ 40 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ تجاوزت 85 بالمئة منها 11 ألف هكتار زراعة بعلية.

وأوضح منصور في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المساحات المزروعة بالشعير بلغت 48 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ أكثر من 90 بالمئة من الخطة ولم يسجل أي إصابات بالصدأ الأصفر وتتم متابعة الموضوع في حال ظهوره بالشكل المناسب فيما يعد ظهور حشرة السونة دون العتبة الاقتصادية حتى الآن ولا يحتاج لمعالجة.

وأشار الفلاح أشرف خضر ادريس من قرية القرنية بريف القصير إلى أنه يمتلك أربعين دونما من القمح ووضع المحصول جيد لغاية تاريخه بفضل البذار المضمونة والمعقمة الموزعة من قبل مؤسسة الإكثار مبينا وجود صعوبات تواجه عمل الفلاحين كارتفاع أسعار السماد والمازوت.

من جهته لفت نعيم ديوب رئيس رابطة القصير إلى أن نسبة زراعة القمح في القصير تشكل نحو 70 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة تليها البطاطا والخضراوات مبينا أن وضع محصول القمح ممتاز ويتميز بإنتاجية عالية في قرى القصير.

وبين الدكتور غاندي عبود رئيس الوحدة الإرشادية في تلحوز أن موسم القمح واعد جدا والفلاح يطبق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات المعتمد للمحصول والوحدات الإرشادية جاهزة بشكل دائم لتقديم الإرشادات الوقائية ومتابعة المحصول على أرض الواقع لضمان سلامته وخلوه من أي إصابات.

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