الاقتصار على إنجاز الوثائق والوكالات الواردة من الخارج في الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية ومكاتبها بالمحافظات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن العمل في الإدارة القنصلية بالوزارة ومكاتبها في المحافظات سيقتصر على إنجاز الوثائق والوكالات الواردة من الخارج والمعدة للاستعمال داخل سورية والوثائق المتعلقة بالفواتير التجارية حتى 15-4-2020.

وبينت الخارجية في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الإجراء هو تنفيذ للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا والتخفيف من التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين.

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