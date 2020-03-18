عودة التغذية الكهربائية إلى تل تمر وما حولها

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة تغذية منطقة تل تمر بالتيار الكهربائي بعد إصلاح خطوط التوتر /66 ك.ف/ التي تضررت نتيجة عدوان قوات الاحتلال التركي على منطقة أم الكيف الاثنين الفائت.

وذكر مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة في الشركة أنهت عمليات إصلاح خطوط الشبكة الكهربائية المتضررة رغم المخاطر المحدقة كونها تشكل نقاط تماس مع مرتزقة الاحتلال التركي وتمت إعادة تغذية محطة تل تمر بالتيار الكهربائي وتوزيعه على المناطق التي تتغذى منها بشكل تدريجي.

ولفت عكلة إلى أن المحطة خرجت منذ بداية شباط الماضي عن الخدمة أربع مرات نتيجة استهدافها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته ما أدى إلى حرمان الأهالي من التيار الكهربائي.

وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها استهداف منازل المواطنين الآمنين في مناطق مختلفة من ريف محافظة الحسكة الشمالي والغربي، إضافة إلى البنى التحتية ولا سيما مشاريع المياه والكهرباء.

طباعة