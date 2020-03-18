إيران تجدد دعوتها دول العالم بتجاهل الحظر الأميركي المفروض عليها

جددت إيران دعوتها لدول العالم بتجاهل الحظر الأميركي غير القانوني المفروض عليها لتمكينها من مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريح له اليوم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى الضغط ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء الحظر الظالم الذي تفرضه على إيران، لافتاً إلى أن انتشار فيروس كورونا هو تحد عالمي ينبغي لجميع الدول أن تتمكن من مواجهته دون أي عراقيل.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا أنصاري أن الأميركيين حرموا إيران من مصادرها وأقدموا على تهديد الدول الأخرى بعدم التعاون معها.

وأوضح أنصاري أن مزاعم الأميركيين حول استعدادهم لمساعدة إيران وإرسال الأطباء ليست سوى محاولات لخداع الرأي العام.

بدورها اعتبرت السفارة الإيرانية في روسيا في بيان لها أن الحظر الأميركي الظالم المفروض على إيران وعرقلة وصول المعدات الطبية إليها في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا يظهر تعمد أميركا في استهداف وقوع كارثة إنسانية في إيران.

وأكد البيان أن عرقلة شراء المعدات الإنسانية كالأدوية والأجهزة الطبية من أجل مكافحة فيروس كورونا تعد انتهاكا للقوانين الدولية.

بدوره أدان السفير الإيراني في اسبانيا حسن قشقاوي في حوار صحفي أجرته معه صحيفة لاراسون الإسبانية استمرار الحظر الأميركي على إيران في ظل ظروف مكافحة تفشي فيروس كورونا واصفا هذه الممارسات بالظلم السافر والذي يتعارض مع المبادئ الإنسانية من قبل قوة متغطرسة وأحادية الجانب.

ولفت قشقاوي إلى أن الأميركيين وظفوا تفشي كورونا كمكمل لحلقة الضغط القصوى ضد إيران من خلال بث أخبار وهمية وإثارة شائعات لا أساس لها وبذلوا جهدا كبيرا لتضليل الرأي العام وأبعاده عن كشف ممارساتهم اللاإنسانية.

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