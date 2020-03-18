السورية للتجارة تمدد عمل بعض صالاتها لـ 12 ليلاً

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ سانا أن أكثر من 150 منفذاً جديداً سيوزع مع صالات السورية للتجارة المواد التموينية والأساسية بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وذكر نجم في تصريح لـ سانا أنه سيتم أيضاً تمديد العمل بصالات السورية للتجارة التي تشهد ازدحاماً وطلباً كبيراً حتى الساعة الـ 12 ليلاً.

وأوضح نجم أن الهدف من هذه الإجراءات تخفيف الازدحام وتجمعات المواطنين في الصالات وتلبية احتياجاتهم بسرعة وسهولة.

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