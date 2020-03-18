العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على اليمن

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن مستهدفة عدداً من مناطقها.

وذكر موقع “المسيرة نت” أن قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بقصف مدفعي تزامناً مع تحليق لطائرات العدوان التجسسية، كما استهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة من مديرية حيس، مضيفاً: إن قوى العدوان قصفت بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة من مدينة الحديدة ما أحدث أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين.

إلى ذلك، شن طيران العدوان السعودي 11 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية عبس في محافظة حجة.

طباعة