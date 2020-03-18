صحف أميركية: كورونا انتشر في كل الولايات تقريباً

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم أن فيروس كورونا المستجد يستمر في التفشي بشكل واسع، مشيرة إلى أنه تم تأكيد وجود اصابات في كل الولايات الأمريكية تقريباً.

وحذرت الصحيفة من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس يرتفع بشكل كبير على الرغم من إجراءات الحجر الصارمة المتزايدة والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره.

بدورها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الـ 100 شخص.

ووفقاً لقاعدة بيانات الصحيفة التي تتتبع كل حالة معروفة في البلاد مع اختبار المزيد من الأشخاص مساء أمس أصبحت ولاية فرجينيا الغربية الولاية الخمسين من أصل 52 التي تبلغ عن حالة.

وأوضحت الصحيفة أن حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت إلى ما يزيد على 5600 حالة أمس، كما تم تسجيل نحو نصف حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها في ولاية واشنطن في حين سجلت ولاية نيويورك 12 وفاة وولاية كاليفورنيا 11 وفاة.

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