«كورونا» يواصل انتشاره في العالم

بالتزامن مع تلقي عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في سياتل الأميركية، يواصل الوباء انتشاره في العالم، مسجلاً إصابات ووفيات جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصاً توفوا بفيروس كورونا، أمس الأول، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة، أمس الثلاثاء، أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة ارتفاعاً من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع رقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

وقال مسؤول تايلاندي إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وأضاف: ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.

إلى ذلك أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين الماضي بفرض إجراءات الحجر الصحي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصاً في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة: «اعتباراً من الثلاثاء ستدخل فنزويلا في حجر كامل»، مشيراً إلى أن هذا «الإجراء الجذري الضروري» سيشمل سائر أنحاء البلاد.

كما أعلنت لجنة الطوارئ في منغوليا رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطنين أعيدوا من كوريا الجنوبية وألمانيا.وذكرت اللجنة أن المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة.

من جانبها قالت الحكومة التركية: إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 47 شخصاً، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول.

وذكر وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه تم تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 شباط حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الأول إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في العاصمة سيئول.

وسجلت العديد من الدول حول العالم تطورات بارزة تتعلق بانتشار الوباء، وفيما يلي أبرزها:

– ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 36. وقال الجيش الأردني إنه سينتشر على مداخل المدن الرئيسية في المملكة في إطار الجهود الرامية لمنع انتشار كورونا.

– بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في «إسرائيل» 304 حالات.

– قيرغزستان تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا.

– محافظة البصرة العراقية تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، والعراق يعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بالوباء.

– باكستان تؤكد أول وفاة بكورونا في البلاد.

‎- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل سبع حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

‎وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي: إن سبع حالات جديدة، مؤكدة ثبتت إصابتها في الكويت أمس ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد 130 حالة.

– إيران تعلن إطلاق السراح المؤقت لـ85 ألف سجين من بينهم سجناء سياسيون بسبب تفشي فيروس كورونا.

– رصدت السلطات الإيرانية 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، هذا إلى جانب تسجيل 135 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 988 بسبب فيروس كورونا.

– الهند تحظر دخول المسافرين القادمين من أوروبا وتركيا.

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 491 والإصابات إلى 11178.

– حظرت أرمينيا دخول رعايا 16 دولة بسبب فيروس كورونا.

– وصل تعداد المصابين بكورونا في هولندا إلى 1705، في حين بلغ إجمالي الوفيات 43.

– سجلت الفلبين حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 14.

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