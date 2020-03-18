«فورن بوليسي»: أخطاء ترامب ستُغرق الاقتصاد الأمريكي وتُقلل فرص إعادة انتخابه

ترجمة وتحرير ـ لمى علي سليمان:

أكد مقال نشره موقع فورن بوليسي الأميركي أن أخطاء الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب, المتكررة وسوء إدارته للعديد من الأزمات التي واجهتها بلاده مثل ارتفاع درجة الحرارة العالمي والتهديدات النووية ولاحقاً التصدّي لفيروس كورونا, ستغرق اقتصاد بلاده وتقلل فرص إعادة انتخابه، لافتاً إلى أن غطرسة ترامب ومحاولته عزل الولايات المتحدة عن بقية بلدان العالم سيقلب الطاولة ضده ويساهم في تأليب مناصريه ضده.

وأوضح المقال أن الاقتصاد الأمريكي «الثمين» وفق ادعاء ترامب، بأنه «أفضل ما كان عليه على الإطلاق» هو في الواقع ادعاء مملوء بالأخطاء.

إلى جانب ذلك، فإن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية تزامناً مع وقف الرحلات إلى أوروبا سيؤدي حتماً إلى عزل الولايات المتحدة عن أوروبا والصين وإلحاق أضرار اقتصادية خطيرة على جانبي المحيط الأطلسي وعرقلة عجلة الاقتصاد العالمي.

وأشار المقال إلى أنه هناك القليل من الوقت المتبقي لترامب لتصحيح الأمور خاصة بعد ظهور مرشح ديمقراطي آخر هو جو بايدن الذي يحاول جاهداً أن يظهر للأمريكيين كيف يجب على الرئيس أن يتعامل مع الأزمة، معلناً بأن المخاوف العامة تتفاقم بسبب انعدام الثقة في هذا «الرئيس» بالإشارة إلى ترامب.

ولفت المقال إلى أن محاولة ترامب لاستعادة مكانته من خلال إلقاء اللوم على سلفه باراك أوباما في ضعف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وبدلاً من محاولته تأمين تغطية كاملة لنفقات العلاج وإجراء اختبارات لعلاج فيروس كورونا كما ادّعى, قام بحظر السفر إلى أوروبا من دون أن يكلف نفسه عناء إخبار الأوروبيين بذلك، وقد أدى فشله في احتواء هذه الأزمة إلى انخفاض قياسي في مؤشر «داو جونز» في اليوم التالي.

وأكد المقال أنه في اليوم الذي أعلن فيه ترامب أن أسواق البورصة تحقق نتائج أفضل مما كانت عليه عند استلامه الحكم، انخفض مؤشر «داو جونز» محققاً أسوأ نسبة له خلال أعوام. وحين تأتي الضربات الاقتصادية متتالية سيفقد ترامب ورقته الرابحة ولن يكون قادراً بعد الآن على قول إن الأمور أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

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