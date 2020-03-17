حظر تجوال في تونس في إطار خطة لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم حظر التجوال في تونس بداية من يوم غد من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً في إطار خطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن سعيد قوله في كلمة متلفزة: “تم إصدار أمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية التونسية” داعياً التونسيين إلى الالتزام بالمنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد الرئيس التونسي على أن الحل بأيدي التونسيين وأن التضامن يجب أن يكون ممارسة فعلية مؤكداً أن تلك الإجراءات هي لأيام معدودة.

وكان رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ أعلن أمس إغلاق الحدود الجوية والبرية في البلاد لكل الرحلات باستثناء الرحلات التجارية ورحلات إجلاء المواطنين في إطار التصدي لتفشى فيروس كورونا المستجد.

طباعة