ضبط مستودع غير مرخص في اللاذقية يحتكر كميات كبيرة من المعقمات بقصد الاتجار

ضبطت مديرية الصحة باللاذقية بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة مستودعاً لمواد التجميل ضمن مدينة اللاذقية غير مرخص ويحوي كميات كبيرة من المواد المعقمة والمطهرة بقصد الاتجار بها.

الدكتورة سناء عبد الله رئيس دائرة الرقابة الدوائية بالمديرية أوضحت في تصريح لـ سانا أن الدائرة تنظم يومياً جولات صباحية ومسائية على الصيدليات والمستودعات الطبية وتم تكثيف هذه الجولات مؤخراً نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت: نتيجة للشكاوى التي وردتنا عن وجود صيدليات تبيع المواد المعقمة والكمامات بأسعار مرتفعة تم الاستدلال على أحد المستودعات ضمن المدينة والذي تبين أنه غير مرخص وتم ضبط كميات كبيرة من المعقمات الطبية والمطهرات فيه بقصد الاحتكار والاتجار بها إضافة إلى مواد تجميل لها صفة طبية وتستلزم الحصول على ترخيص نظامي من وزارة الصحة.

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