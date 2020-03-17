مجلس مدينة الحسكة يباشر المرحلة الأولى من مشروع بناء 160 محلاً تجارياً

باشر مجلس مدينة الحسكة أعمال مشروع بناء 160 محلاً تجارياً في المنطقة الممتدة من سوق الهال إلى مساكن الحي العسكري في مركز المدينة.

وبيّن رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن المجلس باشر بالمرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن بناء 12 محلاً تجارياً وبكلفة أكثر من 24 مليون ليرة سورية وذلك عن طريق فرع الشركة العامة للإنشاء والتعمير على أن يتم استكمال باقي المراحل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأشار خاجو إلى أن المشروع من المشاريع التنموية التي يسعى المجلس إلى تنفيذها نظراً لأهميته لناحية وجوده على محيط السور الأثري لقلعة الحسكة ما يعطي جمالية للمدينة كما يسهم بالتخلص من المخالفات والعشوائيات والحد من انتشار البسطات وتنظيم العمل وتأمين مورد مادي ثابت لخزينة المجلس تمكنه من النهوض بالواقع الخدمي في المدينة.

وكان مجلس المدينة قد افتتح نهاية العام الفائت 115 محلاً تجارياً ضمن مشروع السوق التجاري جانب القلعة الأثرية.

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