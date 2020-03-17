انهيار جزء من جدار مبنى مهجور في اللاذقية القديمة والأضرار مادية بسيطة

انهار مساء اليوم جزء من جدار علوي لمنزل قديم وغير مأهول في أول سوق البالة قبالة باب تجمع البازار في مدينة اللاذقية واقتصرت الأضرار على الماديات البسيطة.

رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد الحلاق ذكر لـ سانا أن العوامل الجوية إلى جانب تآكل بعض الأجزاء القديمة من المبنى المهجور أدت إلى انهيار الجدار لافتاً إلى أن المجلس سبق وأن وجه إنذارات بهدم هذه الأجزاء الآيلة للسقوط في الموقع ضمن المدينة القديمة.

ولفت إلى أن ورشات المجلس بالتعاون مع دائرة حماية المدينة القديمة عملت فوراً على اتباع احتياطات السلامة من خلال هدم الأجزاء القريبة من الجدار والآيلة للسقوط ورفع الأنقاض من المكان حرصاً على السلامة العامة.

وأكد أن الورشات ستعمل على تكثيف الحملات على المباني المشابهة ضمن المدينة مع دائرة حماية المدينة القديمة لاتخاذ إجراءات السلامة.

مدير دائرة المدينة القديمة المهندس ينال قنجراوي لفت بدوره إلى أنه تم التنسيق مع مختلف المديريات في مجلس المدينة لسرعة الاستجابة بما فيها مع مديرية النظافة التي عملت ورشاتها على إزالة الأنقاص خلال فترة قصيرة لإعادته كما كان لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على مظلة وبسطة ضمن السوق.

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