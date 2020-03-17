القبض على شبكة في حماة تنقب عن الآثار والمعادن الثمينة

ألقى قسم شرطة حماة الخارجي القبض على شبكة في حماة مؤلفة من عشرة أشخاص تقوم بالتنقيب عن الآثار والمعادن الثمينة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه وبعد ورود معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب بشكل سري عن الآثار والمعادن الثمينة في مدينة حماة ومن خلال المراقبة ورصد تحركات المشتبه بهم تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من عشرة أشخاص وتوقيفهم وهم يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار والمعادن تحت قبو منزل في حي المدينة بحماة.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بشكل سري عن الآثار بالتنسيق مع أشخاص عدة لديهم خبرة في هذا المجال قاموا بإحضارهم من مدينة دمشق وضبط بحوزتهم أجهزة ومعدات حديثة بالإضافة لعدة أجهزة على شكل أسلاك نحاسية مصممة ومعدة للبحث والتنقيب عن الآثار والمعادن.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة ثلاثة تماثيل الأول على شكل امرأة والثاني حديدي للملكة نفرتيتي والثالث لوجه وشخصية فرعونية وصندوقين فارغين الأول حديدي والثاني خشبي وبعد الكشف وإجراء الخبرة عليها من قبل خبير مختص تبين أنها جميعها مزيفة وليست أثرية، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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