القبض على شخصين من أفراد عصابة سلبت ذهباً ومبالغ مالية في درعا

ألقى فرع الأمن الجنائي في درعا القبض على شخصين من أفراد عصابة سلبت ذهباً ومبالغ مالية من أصحاب محل صاغة بعد صدمهم بسيارة وتهديدهم بمسدس حربي في قارعة الطريق وسط مدينة درعا.

وبين العميد عبد القادر السلطان رئيس فرع الأمن الجنائي في درعا في تصريح صحفي أنه استناداً إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان وبدراسة مسرح الجريمة وحسب أقوال أصحاب المسروقات تبين أن الجناة استخدموا سيارتي “أفانتي” فضيتي اللون لصدم أشخاص في قارعة الطريق يحملون ذهبا وأموالا وأشهروا مسدسا حربياً في وجههم وسلبوهم ما يحملون.

وأشار العميد إلى أنه بعد وقوع الحادثة في مطلع كانون الأول من العام الماضي تم التعميم على جميع محال بيع الذهب بمواصفات الذهب المسروق للتبليغ عن أي شخص يقوم بتصريف مصاغ ذهبي بالمواصفات المذكورة.

وقال رئيس الفرع إنه ألقي القبض على شخص يبيع ذهبا بالمواصفات المعممة سابقاً وبحوزته مسدس حربي وبالتحقيق الأولي معه وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بما نسب إليه وتم استرداد 1500 غرام من الذهب المسلوب ومبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين ليرة 1600 دولار أميركي وجوال اشتراه من ثمن بيع جزء من الذهب المسروق.

ولفت العميد إلى أنه بناء على المعلومات التي أدلى بها الجاني خلال التحقيق توجهت دورية من الفرع وألقت القبض على شخص آخر من أفراد العصابة فيما لا يزال عدد من أفراد العصابة متوارين عن الأنظار والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

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