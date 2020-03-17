رحيل المخرج السينمائي عصام سليمان

غيب الموت اليوم المخرج السينمائي عصام سليمان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 64 عاماً بعد رحلة طويلة مع المرض.

الراحل الذي نعته المؤسسة العامة للسينما ولد عام 1956 وسافر إلى موسكو لدراسة الإخراج السينمائي وتخرج عام 1982 ليكون أول أعماله التي أنجزها ضمن مؤسسة السينما الفيلم التسجيلي بعنوان (ثورة الشيخ صالح العلي) متناولا من خلاله نضال الثوار السوريين ضد الاحتلال الفرنسي بقيادة الشيخ العلي حيث قدم لبعض هؤلاء الثوار الذين حملوا السلاح ودافعوا عن وطنهم وكرامتهم وبعدها قدم فيلماً روائياً قصيراً بعنوان (في رحاب الأسطورة).

وكان بجعبة الراحل سليمان قبل مرضه الكثير من الطموحات والمشاريع التي حلم بترجمتها على أرض الواقع ومنها إنجاز فيلم عن رواية (المذنبون) للأديب فارس زرزور إلا أن المرض حال دون ذلك.

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