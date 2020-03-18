مركزا عزل وحجر صحي للطوارئ في القنيطرة

ممدوح عوض:

أكد مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن المراكز الصحية وصلت أقصى درجات الجاهزية وتم تدريب جميع الكوادر الطبية والفنية للتعامل مع أي حالة مشتبه فيها، وأشار العلي إلى أن المديرية قامت بتجهيز مركز حجر للمشتبه بهم في مدينة البعث ويحتوي المركز على 20 سريراً مع تجهيزه بكل المستلزمات من أدوية ولباس واقٍ وأقنعة وكمامات، وفي مشفى ممدوح أباظة تم تجهيز جناح خاص للعزل للحالات المتقدمة مع وضع كل التجهيزات والكوادر الطبية المدربة للتعامل مع أي طارئ لهذا الغرض مع وضع منفستين للطوارئ وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ولفت إلى أن المديرية خصصت سيارتي إسعاف لنقل أي حالة مشتبه بها على أرض المحافظة. من جهته ذكر مدير تربية القنيطرة عماد أسعد أن المديرية قامت بالتعاون مع الصحة المدرسية وبالتنسيق مع مديرية الصحة بتعقيم 170 مدرسة مع تعقيم خزانات المدارس بمادة الكلور وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تعقيم 90 مدرسة على أرض المحافظة ومدارس التجمعات في دمشق وريفها، ولفت إلى أن الدوام المدرسي مقتصر على الفرق التطوعية من الإداريين ومديري المدارس ورؤساء التجمعات التربوية ضمن المدارس التي تقوم بشطف وغسيل وتنظيف المدارس وتعقيمها بالتعاون مع الصحة المدرسية.

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