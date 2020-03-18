اللحام: حملة التعقيم مستمرة لتشمل كل مدارس دمشق

بشرى سمير:

بين مدير تربية دمشق غسان اللحام أنه في ضوء توجيهات وزير التربية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية تربية دمشق، استمرت أعمال التنظيف والتعقيم في مدارس دمشق خلال فترة تعليق الدوام المدرسي لتشمل كل مدارس المدينة وقد شملت تنظيف الأثاث ودورات المياه وخزانات المياه ومختلف المرافق المدرسية, إضافة إلى أعمال التعقيم والتنظيف لديوان مديرية تربية دمشق وعدد من الأقسام الإدارية, علماً أن المديرية قامت في وقت سابق بتركيب أجهزة تعقيم في مبنى المديرية بما فيها الدوائر الموجودة خارج المديرية لاستخدامها في تطهير اليدين والتعقيم وقت العمل للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف اللحام: إن مديرية تربية دمشق تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير للوقاية من الاصابة بالفيروسات بدءاً من التشديد على نظافة المدارس وكل مرافقها بما فيها الحمامات وخزانات المياه كما تم التأكيد على شراء قفازات للمعتمدين لكون عملهم يتطلب ملامسة النقود وخاصة أثناء صرف الرواتب يدوياً للمستحقين.

وأكد اللحام حرص المديرية على توفير مستلزمات النظافة العامة والشخصية في المدارس، والحفاظ على نظافة البيئة المدرسية، وتوعية الطلبة بأهمية النظافة الشخصية، بالإضافة إلى متابعة الجوانب الصحية في المدارس عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها المعنيون في دائرة الصحة المدرسية.

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