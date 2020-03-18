إجراءات احترازية مكثفة في درعا

وليد الزعبي:

أوضح الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا بخصوص الإجراءات المتخذة لمتابعة وتقصي الحالات المشتبه بها من فيروس «كورونا» أنه تم تعزيز النقطة الطبية الحدودية في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بعيادة متنقلة إضافة إلى سيارة إسعاف مع الطواقم الطبية الكاملة، وذلك مع العمل على تقصي وفحص القادمين من المعبر الحدودي وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وإحالة المشتبه بهم -في حال وجودهم- إلى المشافي المعتمدة لاتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة.

وأشار برمو إلى تجهيز غرف عزل وعناية مشددة في كل من الهيئة العامة لمشفى درعا ومشفى إزرع الوطني لاستقبال أي حالات مشتبه بها أو قادمة من المناطق الموبوءة بالفيروس، إضافة إلى تجهيز مركزين للحجر الصحي في بلدة خربة غزالة وحي الضاحية بمدينة درعا مع تزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر منهما، كما تم إجراء ندوات توعية صحية للكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي وحملات توعية في المراكز الثقافية والمدارس.

من جهته أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الدكتور بسام الحريري أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة وبتوجيهات من وزارة الصحة قامت الهيئة بتأمين جهاز مسح حراري وتأمين مرشات ومعقمات لبناء المشفى وأجنحة المرضى، ويتم العمل حالياً وبشكل آني على إجراء فحص حرارة مراجعي المشفى موازاة مع اتخاذ كل إجراءات التعقيم بشكل كامل وتكثيفها في جميع أجنحة المشفى، بالتوازي مع عقد محاضرات للعاملين في المشفى ومحاضرات تعليمية للأطباء عن فيروس كورونا، وكذلك تأمين غرف للعزل تكون جاهزة في حال اقتضت الحاجة.

بدوره ذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أنه تم العمل على تعقيم جميع باصات النقل الداخلي، مع رش الحاويات ومحيطها وكذلك المصارف المطرية بالمواد اللازمة والتي تتوافر بالكميات اللازمة لجهة المبيدات الحشرية الموجودة لدى المجلس أو لجهة مادة الكلور التي تم تأمينها من مؤسسة المياه في درعا، ولفت إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية في درعا على ترحيل القمامة والأنقاض من مختلف ساحات أحياء المدينة، مع تكثيف العمل الدوري لترحيل القمامة إلى المكب المعتمد خارج المدينة، وأشار إلى قيام الشؤون الصحية بالمجلس بتوجيه إنذارات لأصحاب المنشآت الغذائية مع أخذ تعهد خطي على كل منهم للالتزام بالأنظمة والقوانين الصحية ولاسيما ارتداء الكمامات الطبية أثناء تحضير الطعام وتبديلها يومياً وكذلك الكفوف ووضع غطاء على الرأس، ووضع معقمات للأسطح والأيدي والأواني والخضراوات كل حسب نوعه، واستخدام الأكواب الكرتونية والبلاستيكية غير المرتجعة وعدم إقامة الحفلات والندوات أو تقديم الأراكيل وغير ذلك تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من يخالف التعليمات.

بالتوازي قامت مديرية تربية درعا بحملة شاملة لتعقيم مدارس المحافظة، وأوضح الدكتور بسام الطبرة رئيس دائرة الصحة المدرسية أنه تم بالتعاون مع مجلس مدينة درعا وفوج الإطفاء ومديرية الزراعة القيام بحملة تعقيم للمدارس عبر غسل الجدران والأرضيات من الداخل والخارج بالماء والكلور وكذلك تعقيم المقاعد والطاولات والخزن وكامل موجودات المدارس، والحملة مستمرة حتى تشمل كل المدارس بمختلف أنحاء المحافظة.

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